«Спартак» объявил о трансфере Хесуса Медины из ЦСКА

«Спартак» подписал полузащитника ЦСКА Хесуса Медину. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Отметим, что условия сделки между столичными командами, а также сроки соглашения с 26-летний игроком в данный момент не разглашаются.

Ранее появилась информация, что трансфер обойдется команде Гильермо Абаскаля в семь миллионов евро, а парагваец подпишет контракт до лета 2027 года.

Сообщается, что хавбек получил в новой команде майку с 19-м номером.

Добавим, что Медина выступал за ЦСКА с января прошлого года. В минувшем сезоне за красно-синих он отыграл 33 встречи, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с командой Владимира Федотова он выиграл Кубок России-2022/2023.