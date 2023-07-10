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«Спартак» объявил о трансфере Хесуса Медины из ЦСКА

Парагвайский футболист получил 19-й номер в новом клубе. 
«Спартак» объявил о трансфере Хесуса Медины из ЦСКА
10 июля 2023 20:13
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Спартак»

«Спартак» подписал полузащитника ЦСКА Хесуса Медину. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Отметим, что условия сделки между столичными командами, а также сроки соглашения с 26-летний игроком в данный момент не разглашаются.

Ранее появилась информация, что трансфер обойдется команде Гильермо Абаскаля в семь миллионов евро, а парагваец подпишет контракт до лета 2027 года.

Сообщается, что хавбек получил в новой команде майку с 19-м номером.

Добавим, что Медина выступал за ЦСКА с января прошлого года. В минувшем сезоне за красно-синих он отыграл 33 встречи, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с командой Владимира Федотова он выиграл Кубок России-2022/2023.

источник: ФК «Спартак»
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