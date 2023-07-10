Алдонин назвал переход Медины из ЦСКА в «Спартак» вызывающим

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал переход Хесуса Медины из стана армейцев в «Спартак».

«Переход в состав прямого конкурента — это вызывающе. Но я бы не сказал, что Медина — незаменимый футболист. Он — игрок обоймы, но точно не тот, потеря которого могла бы сказаться на результатах команды. Поэтому я не вижу в этом ничего ужасного для клуба. Но, конечно, это выглядит вызывающе», - приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

Медина выступал за ЦСКА с января прошлого года. В минувшем сезоне за красно-синих он отыграл 33 встречи, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с командой Владимира Федотова он выиграл Кубок России-2022/2023.