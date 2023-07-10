Нападающий «Зенита» Шамкин перешел в «Торпедо»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Даниил Шамкин перешел в состав московского «Торпедо», сообщается в Telegram-канале автозаводцев.

Контракт 21-летнего хавбека рассчитан на три года. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «КАМАЗ», провел 31 матч и забил четыре гола, а сезоном ранее за «Балтику».

В сезоне-2019/20 он дебютировал в российской премьер-лиге, а на следующий год – в Лиге чемпионов.

«Торпедо» по итогам минувшего сезона замкнуло турнирную таблицу РПЛ и покинуло высший дивизион российского футбола.