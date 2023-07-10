Хесус Медина попрощался с болельщиками ЦСКА 

Полузащитник Хесус Медина после перехода в «Спартак» сделал заявление болельщикам ЦСКА в связи со своим уходом из стана армейцев.

Отметим, что красно-белые объявили о переходе парагвайского хавбека сегодня, 10 июля.

«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА. Мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России. Но для меня настало время что-то поменять. Я очень благодарен руководству клуба, что они отпустили меня. Всегда буду ценить и вспоминать с теплотой период в ЦСКА. Спасибо всем за поддержку!», – приводит слова 26-летнего футболиста пресс-служба красно-синих.

Добавим, что Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В прошедшем сезоне за команду Владимира Федотова он принял участие в 33 матчах, в которых отличился 11 забитыми мячами и отдал восемь результативных передач. Также на его счету девять матчей и один ассист за сборную Парагвая.