«Пари НН» выиграл второй товарищеский матч на предсезонных сборах

Футболисты «Пари НН» победили раменский «Сатурн в товарищеском матче второго предсезонного сбора в Кратове, в Московской области.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу нижегородцев. В составе победителей отличились Эдгар Севикян (12) и Кирилл Гоцук (45).

Ранее «Пари НН» обыграл «Текстильщик» (2:0).

В пятницу «Пари НН» двумя составами сыграет со столичным «Динамо». В первом туре нового сезона российской премьер-лиги нижегородцы примут действующих чемпионов России санкт-петербургский «Зенит».