Даниил Фомин рассказал, что изменилось в игре «Динамо» с приходом Лички

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал об изменениях в игре команды после прихода на пост главного тренера Марцела Лички.

«Мне нравится наш новый главный тренер. Надеюсь, что у «Динамо» всё будет хорошо.

Как изменилась игра с приходом Лички? Стараемся больше играть низом», - приводит слова Фомина «Чемпионат».

Напомним, соглашeние с 45‑летним специалистом рассчитaно на один год с возможностью пролонгации еще на двa сезона «при достижении определённых условий».