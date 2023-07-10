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Даниил Фомин рассказал, что изменилось в игре «Динамо» с приходом Лички

Личка возглавил клуб в нынешнее межсезонье.
10 июля 2023 20:51
автор: Александр Кожевников

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал об изменениях в игре команды после прихода на пост главного тренера Марцела Лички.

«Мне нравится наш новый главный тренер. Надеюсь, что у «Динамо» всё будет хорошо.

Как изменилась игра с приходом Лички? Стараемся больше играть низом», - приводит слова Фомина «Чемпионат».

Напомним, соглашeние с 45‑летним специалистом рассчитaно на один год с возможностью пролонгации еще на двa сезона «при достижении определённых условий».

источник: Чемпионат.com
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