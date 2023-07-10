Стало известно, за какую сумму «Тоттенхэм» готов продать Гарри Кейна 

Руководство «Тоттенхэма» установило ценник на форварда команды Гарри Кейна в размере 140 миллионов евро. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Бавария», претендующая на 29-летнего футболиста, не намерена платить лондонскому клубу такую сумму за трансфер. Сообщается, что переход игрока сборной Англии в стан мюнхенцев в летнее трансферное окно маловероятен. Баварцы могут предпринять попытку подписать нападающего в январе 2024 года.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Кейн в составе «Тоттенхэма» принял участие в 49 матчах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт со «шпорами» истекает в конце июня 2024 года. Всего за сборную Англии на его счету 84 игры, 58 забитых мячей и 18 ассистов.