Билялетдинов рассказал, какой матч сборной России нанес ему психологическую травму 

Экс-полузащитник «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился воспоминаниями о своем выступлении за сборную России и назвал матч национальной команды, который не выходит у него из головы.

«У меня есть психологическая травма — матч со Словенией в 2009 году. Причём не ответный, который мы проиграли 0:1, а домашний. Мы выиграли 2:1, но счёт должен был быть 5:0. Тогда бы мы спокойно ехали в Марибор, а потом на чемпионат мира. Сборная, которая выиграла бронзу в 2008-м, не реализовала свой потенциал через два года. Тот домашний матч со словенцами у меня в голове. Матч упущенных возможностей» — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России обыграла национальную команду Словении в первом стыковом матче за право выхода в финальную стадию чемпионата мира 2010 года со счетом 2:1. Билялетдинов во встрече оформил дубль. В ответной игре российские футболисты уступили со счетом 0:1 и лишились шанса выступить на мундиале в ЮАР.

Билялетдинов выступал за сборную России с 2005 по 2012 годы, провел 46 матчей, отличился шестью забитыми мячами и отдал две результативные передачи.