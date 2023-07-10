Ари высказался о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит» 

Бывший форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» выразил мнение по поводу новости о том, что фланговый защитник Марио Фернандес в ближайшее время перейдет в «Зенит».

Ранее стало известно, что 32-летний футболист согласовал свой переход в питерскую команду, отказавшись возвращаться в ЦСКА, за который выступал десять лет.

«Видел новости о том, что Марио Фернандес после десяти лет в ЦСКА переходит в «Зенит». Это абсолютно нормально, таков футбол, а Марио — профессиональный игрок, который хочет играть в лучшем клубе РПЛ. Это нормальное явление. Сегодня ты играешь здесь, а завтра уже в другой команде. У Фернандеса своя голова на плечах — не мне его судить. Не могу сказать, что Марио поступил неправильно — если бы я был на его месте, то тоже не отказался от такого предложения и перешел бы в «Зенит», – приводит слова соотечественника Фернандеса Sport24.ru.

Напомним, что летом прошлого года Фернандес принял решение приостановить карьеру и контракт с ЦСКА, отправившись на родину, в Бразилию. В декабре того же года он присоединился на правах аренды в «Интернасьонал», однако весной 2023 года расторг контракт с бразильской командой и с тех пор не играл.