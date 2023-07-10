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Федун оценил трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

Медина выступал за ЦСКА с 2022 года.
10 июля 2023 21:51
автор: Александр Кожевников

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал трансфер Хесуса Медины из ЦСКА.

«Мы в свое время тоже отдавали Быстрова на пике формы в «Зенит». Сейчас такие переходы — норма. Тем более, если это легионер. Обидно, когда уходят свои воспитанники. С другой стороны, и Дзюба от нас ушел. Наш воспитанник уходил к прямейшему конкуренту. В футболе бывает все», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, красно-белые объявили о переходе парагвайского хавбека сегодня, 10 июля.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В прошедшем сезоне за команду Владимира Федотова он принял участие в 33 матчах, в которых отличился 11 забитыми мячами и отдал восемь результативных передач. Также на его счету девять матчей и один ассист за сборную Парагвая.

источник: «Спорт-Экспресс»
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