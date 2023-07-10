«Эвертон» в ближайшие дни подпишет бывшего футболиста сборной Англии 

Фланговый защитник Эшли Янг находится в шаге от перехода в «Эвертон». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, переговоры «ирисок» с 38-летним футболистов подходят к финальной стадии. Сообщается, что о переходе англичанина в ливерпульский клуб станет известно в течение 48 часов. Сделка будет рассчитана на один год с правом продления еще на один сезон.

Добавим, что по окончании сезона-2022/2023 у Янга истекло соглашение с «Астон Виллой». За «львов» он сыграл 32 матча и отличился одним забитым мячом. В прошлом он выступал за сборную Англии, за которую провел 39 игр, забил семь голов и отдал десять ассистов.