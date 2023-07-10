«ПСЖ» нацелился на звёздного игрока чемпионата Испании 

Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность покупки форварда «Атлетико» Жоау Феликса. Об этом сообщает Relevo.

Как утверждает источник, в услугах португальского нападающего заинтересован лично главный тренер красно-синих Луис Энрике. Сообщается, что 23-летний игрок желает покинуть стан «матрасников» и присоединиться к парижскому клубу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.

Добавим, что в январе 2023 года Феликс был арендован «Челси» у «Атлетико» без права выкупа. В составе «пенсионеров» он принял участие в 20 матчах и отметился четырьмя забитыми мячами. Его контракт с мадридской командой рассчитан до конца сезона-2026/2027.