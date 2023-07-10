Защитник «Челси» перешел в ПАОК

Ганский защитник «Челси» Абдула Баба продолжит карьеру в греческом ПАОКе. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

«Мы желаем Абдулу всего наилучшего, поскольку он начинает новую главу своей карьеры», — говорится в сообщении клуба.

Контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию.

Футболист находился в «Челси» с лета 2015 года. Он успел играть в аренде в таких командах, как «Шальке», «Реймс», «Мальорка», ПАОК и «Рединг».

В прошлом сезоне в составе «Рединга» он принял участие в 20 встречах.