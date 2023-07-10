«Сочи» разгромил «Енисей» в необычном товарищеском матче

Футболисты «Сочи» победили красноярский «Енисей» в товарищеском матче. Встреча прошла в формате три тайма по 40 минут и завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Георгий Мелкадзе (83-я, 91-я минута), также мячи на счету Кирилла Кравцова (10), Тимофея Шипунова (35) и Давида Киракосяна (97). В составе красноярцев дубль на счету Данилы Польшикова.

В рамках предсезонной подготовки 15 июля сочинцы проведут товарищескую игру с «Краснодаром».

В первом туре нового сезона «Сочи» примет калининградскую «Балтику» 23 июля.