Кокорин попал в состав «Фиорентины» на первый летний сбор

Российский футболист, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вошел в состав команды на первый летний сбор. Состав опубликовала пресс-служба клуба.

Напомним, вторую половину минувшего сезона Кокорин провёл в кипрском «Арисе», которому помог стать чемпионом и обладателем Кубка страны, а также стал лучшим игроком сезона.

Всего на его счету 30 матчей за кипрский клуб, в которых он забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач. В настоящее время трансферная стоимость футболиста составляет один миллион евро.