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Бернарду Силва может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 

Арабский клуб готовит для «Манчестер Сити» трансферное предложение по португальцу в размере 70 миллионов евро.
Бернарду Силва может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 
10 июля 2023 23:35
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарнду Силва может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает CBS Sports.

Как утверждает источник, «Аль-Хиляль» выразил готовность заплатить «горожанам» 70 миллионов евро за 28-летнего футболиста. Сообщается, что в случае перехода в команду Саудовской Аравии сам игрок будет получать 50 миллионов евро в год.

Ранее появилась информация, что в услугах хавбека небесно-голубых заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона».

Добавим, что Силва играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. В прошедшем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он провел 55 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Он является пятикратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов-2022/2023.

источник: CBSSports
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