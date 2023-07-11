«Спартак» рассчитался с ЦСКА за Медину одним траншем

ЦСКА получил от «Спартака» деньги за переход полузащитника Хесуса Медины одним траншем. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как сообщает источник, «Спартак» не стал договариваться с ЦСКА о нескольких выплатах и отдал за игрока всю сумму одним переводом.

Напомним, красно-белые объявили о переходе парагвайского хавбека сегодня, 10 июля.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В прошедшем сезоне за команду Владимира Федотова он принял участие в 33 матчах, в которых отличился 11 забитыми мячами и отдал восемь результативных передач. Также на его счету девять матчей и один ассист за сборную Парагвая.