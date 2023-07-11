Нобоа объяснил, почему «Зенит» лучше, чем «Спартак»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему «Зенит» сильнее клубов РПЛ, в том числе, московского «Спартака».

«Зенит» лучше, чем «Спартак»? 100%. У них всё есть. Хорошие легионеры, тренер, стадион, руководитель. Они делают все правильно. Стал бы «Зенит» чемпионом, если бы его тренировал Семак, а, например, Юран? Я всегда говорю, что 70% успеха - игроки, 30% - тренер», - приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом страны. В сезоне-2022/23 титул покорился питерцам уже в четвертый раз подряд.

«Спартак» годом ранее завоевал бронзовые награды национального первенства.