Экс-президент «Ювентуса» отстранен от футбольной деятельности еще на 16 месяцев

Суд отстранил бывшего президента туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли от футбол еще на 16 месяцев.

По информации ANSA, экс-руководитель «старой синьоры» также обязан выплатить штраф в размере 60 тысяч евро.

Напомним, ранее Аньелли уже был отстранен от занятий футбольной деятельностью на два года. Кроме того, различные сроки дисквалификации получили экс-директор команды Фабио Паратичи (два с половиной года), экс-президент Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене (два года), Федерико Керубини и Павел Недвед, (один год и четыре месяца и на восемь месяцев соответственно).

Кроме того, с команды были сняты десять очков по ходу минувшего сезона.