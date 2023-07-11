«Галатасарай» может побороться со «Спартаком» за футболиста «Тоттенхэма»

Агент Фернандо Шена, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса прокомментировал информацию о том, что его клиент интересен турецкому «Галатасараю».

«У меня нет никаких новостей от «Тотенхэма» об этом», - приводит слова функционера Sport24.ru.

Напомним, ранее сообщалось о том, что футболист может перейти в московский «Спартак».

Игрок выступает за «шпор» с 2017 года и за это время провел 200 матчей. Шесть лет назад лондонцы купили его у амстердамского «Аякса» за 42 миллиона евро.