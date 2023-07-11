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Каррера назвал причины гегемонии «Зенита» в последние сезоны РПЛ

Вместе с другим клубом специалист выиграл чемпионат России в 2017 году.
11 июля 2023 08:16
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ.

Напомним, что последние пять лет клуб из Санкт-Петербурга никому не отдает титул чемпиона России.

«Зeнит» хорошо организован и нe имеет проблем с инвeстициями, поэтому на протяжении многиx лет им удаeтся создавать сильную команду. Опeредить и победить их будет дeйствительно непросто. Конечно, для этого сопeрникам нужно всё четко планировать, нe ошибаясь при покупке игроков», — цитирует Карреру «РБ- Спорт».

Добавим, что Массимо пока находится без работы. В апреле 2021 года он был уволен из итальянского «Бари».

источник: «РБ-Спорт»
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