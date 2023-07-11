После матча Золотого кубка КОНКАКАФ между игроками сборных США и Канады произошла массовая драка

Матч четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными США и Канады завершился скандалом.
Отметим, что американцы нанесли поражение своим соседям. США были сильнее в серии пенальти — 2:2 (3:2 пен.).
Как сообщает Marca, после завершения встречи игроки обеих команд устроили массовую потасовка в подтрибунном помещении стадиона «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Причиной драки стали насмешки американцев над соперниками. Разнимать футболистов пришлось стражам порядка и тренерскому штабу команд.
Пока не сообщается, какие санкции будут предприняты в отношении игроков.
Добавим, что в полуфинале Золотого кубка сборная США сыграет с Панамой. Встреча состоится в ночь на 12 июля.
источник: Marca