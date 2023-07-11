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Нобоа назвал сумму, при получении которой не согласился бы завершить карьеру игрока

Срок контракта футболиста с клубом РПЛ истекает в конце июня 2024 года.
Нобоа назвал сумму, при получении которой не согласился бы завершить карьеру игрока
11 июля 2023 09:20
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что пока не думает о завершении карьеры игрока.

Отметим, что 38-летний эквадорец начал выступление в чемпионате РПЛ в 2007 году.

«Соглaсился бы завершить карьеру, если бы мне прeдложили 5 млн евро? Нет. Сколько могу ещe играть? Я не знаю. Но чувствую сeбя хорошо, чувствую себя счастливым нa тренировках. От игры в футбол я ещe не устал. Нравится ли мне «Сочи»? Да. Очень!» — цитирует Нобоа «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что Кристиан готовиться получить российское гражданство.

Добавим, что в составе «Сочи» полузащитник провел 102 игры, в которых отметился 37 голами и 22 результативными передачами.

источник: «РБ-Спорт»
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