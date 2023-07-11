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Геркус считает бессмысленной идею о реформе формата РПЛ

Сейчас в турнире участвуют 16 клубов.
11 июля 2023 10:48
автор: Александр Поволоцкий

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможной смене формата проведения чемпионата Российской Премьер-Лиги.

Отметим, что последние пять лет чемпионом России становится исключительно «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Мне кaжется, реформа формата РПЛ — нaпрасная трата времени. У нас приличный чемпионaт — понятный и привычный. Если изменить формaт, то можно больше потерять, чем приобрeсти. Работать нужно над посещaемостью и маркетингом, но вряд ли нaд формулой проведения», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

Добавим, что сейчас чемпионат РПЛ проводится по двухкруговой систем с участием 16 команд. Клубы, которая заняли 15-е и 16-е места, напрямую вылетают в Первую лигу. Команды финишировавшие по итогам чемпионата на 13-й или 14-й строчке в таблице, играют стыковые матчи с командой Первой лиги.

источник: Чемпионат.com
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