ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Главный тренер «Спартака» Абаскаль прокомментировал трансфер Медины

У парагвайца был действующий контракт с другой московской командой.
11 июля 2023 11:02
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался относительно перехода в стан красно-белых хавбека Хесуса Медины.

Напомним, что официально о трансфере экс-игрока ЦСКА было объявлено 10 июля.

«Переход Мeдины — это то, чего нам не хватало на протяжeнии прошлого сезона. У нас все игроки полузaщиты были с прaвой ногой. Нам не хватало футболистa именно с левой ногой. Зачастую нaша игра сваливалась влево — был акцент на левый фланг», — цитирует Абаскаля «Чемпионата».

По информации ряда СМИ, »Спартак» заплатил за переход Медины 7 миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
Зобнин назвал аспект игры, в котором «Спартак» не уступает «Зениту»
В первом туре нового сезона московская команда дома встретится с «Оренбургом»
11.07.2023 11:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Абаскаль рассказал, на какую позицию ждет новичков в «Спартаке» до конца трансферного окна
Сезон РПЛ стартует 22 июля.
11.07.2023 11:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Женская сборная России сыграет в Казани товарищеский матч против Ирана
Женская сборная России сыграет в Казани товарищеский матч против Ирана
Национальные команды ранее не встречались.
11.07.2023 11:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Геркус считает бессмысленной идею о реформе формата РПЛ
Сейчас в турнире участвуют 16 клубов.
11.07.2023 10:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Европейские клубы не готовы платить за Сперцяна деньги, требуемые «Краснодаром»
Контракт футболиста с клубом РПЛ рассчитан до июня 2026 года.
11.07.2023 10:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бывший президент «Локомотива» Геркус назвал лицемерами чиновников УЕФА и ФИФА
Взаимодействием России с европейским футболом прекратилось с февраля 2022 года.
11.07.2023 10:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Корнеев не считает предательством трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»:
Парагваец подписал контракт до 30 июня 2026 года.
11.07.2023 09:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Нобоа назвал сумму, при получении которой не согласился бы завершить карьеру игрока
Нобоа назвал сумму, при получении которой не согласился бы завершить карьеру игрока
Срок контракта футболиста с клубом РПЛ истекает в конце июня 2024 года.
11.07.2023 09:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.