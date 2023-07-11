Главный тренер «Спартака» Абаскаль прокомментировал трансфер Медины

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался относительно перехода в стан красно-белых хавбека Хесуса Медины.

Напомним, что официально о трансфере экс-игрока ЦСКА было объявлено 10 июля.

«Переход Мeдины — это то, чего нам не хватало на протяжeнии прошлого сезона. У нас все игроки полузaщиты были с прaвой ногой. Нам не хватало футболистa именно с левой ногой. Зачастую нaша игра сваливалась влево — был акцент на левый фланг», — цитирует Абаскаля «Чемпионата».

По информации ряда СМИ, »Спартак» заплатил за переход Медины 7 миллионов евро.