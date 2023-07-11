Женская сборная России сыграет в Казани товарищеский матч против Ирана

Женская сборная России сыграет 14 июля в Казани на стадионе «Центральный» товарищеский матч против национальной команды Ирана.

Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

Эта игра станет первой встречей национальных команд на международном уровне.

Также в этом матче сыграет двукратный чемпион Англии, полузащитник «Челси» Алсу Абдуллина, для уроженки Татарстана эта игра станет первой на арене Республики в составе национальной команды.

Добавим, что данная встреча станет первой за два года домашней игрой женской сборной России.