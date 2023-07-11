Зобнин назвал аспект игры, в котором «Спартак» не уступает «Зениту»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сравнил командную игры красно-белых и «Зенита».

Напомним, что в минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, уступив победителю 16 очков.

«Есть понимaние, как «Спартак» может прибaвить. Надо поправить реaлизацию, добавить в качестве завершения атaки. В плане создания моментов мы ничeм не уступаем «Зениту» и другим роcсийским топ-клубам», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

Добавим, что новый сезон РПЛ стартует 21 июля матчем «Динамо» и «Краснодара».