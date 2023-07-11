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Кузяев может заключить контракт с «Тулузой»

В прошлом сезоне команда заняла 13-е место в национальном чемпионате.
11 июля 2023 12:55
автор: Александр Поволоцкий

Российский хавбек Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает Sport24, в услугах 30-летнего футболиста заинтересована «Тулуза». Отмечается, Далер уже во Франции и ведет переговоры с командой.

Напомним, что Кузяев стал свободным агентом в июля, после истечения контракта с «Зенитом». В СМИ сообщалось, что хавбек не смог договориться о соглашении с «Бешикташем».

В минувшем сезоне Кузяев провел 35 матчей, в которых забил пять мячей и отдал семь результативных передач.

источник: Sport24.ru
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