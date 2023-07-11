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Агент Санчеса заявил, что защитник «Тоттенхэма» не общался со «Спартаком»

Однако трансфер возможен.
11 июля 2023 14:11
автор: Максим Скороходов

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в московский «Спартак».

«Никакой близости нет. Как я понимаю, «Спартак» сейчас плотно общается с «Тоттенхэмом», но не с нами. По результатам общения клубов мы получим ответ и будем думать», приводит «Евро-футбол.ру» слова агента.

Напомним, Санчес перешёл в «Тоттенхэм» в августе 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе «шпор» он принял участие в 24 матчах и не отметился результативными действиями. Его контракт с лилово-белыми действует до лета 2024 года.

Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего игрока оценивается в 15 миллионов евро. На счету 54 игры и один гол за сборную Колумбии.

источник: «Евро-футбол.ру»
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