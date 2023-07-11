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Ещенко объяснил, почему покинул академию «Спартака»

Бывший футболист занял должность в «Кубани».
11 июля 2023 16:18
автор: Степан Шереметьев

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, почему принял решение стать руководителем программы развития молодёжного футбола в краснодарской «Кубани».

«Изначально это из-за семьи. У меня ребёнок в школу идёт. Решил уехать в Краснодар. Хорошо расстались с академией «Спартака»», приводит слова Ещенко в интервью «СЭ».

Напомним, бывший футболист занял руководящий пост в краснодарском клубе. Последний год функционер работал техническим директором академии московского «Спартака».

К слову, Ещенко играл за «Кубань» в 2014–2015 годах.

источник: «Спорт-Экспресс»
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