Ещенко объяснил, почему покинул академию «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, почему принял решение стать руководителем программы развития молодёжного футбола в краснодарской «Кубани».

«Изначально это из-за семьи. У меня ребёнок в школу идёт. Решил уехать в Краснодар. Хорошо расстались с академией «Спартака»», — приводит слова Ещенко в интервью «СЭ».

Напомним, бывший футболист занял руководящий пост в краснодарском клубе. Последний год функционер работал техническим директором академии московского «Спартака».

К слову, Ещенко играл за «Кубань» в 2014–2015 годах.