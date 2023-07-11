Ари считает, что сейчас в РПЛ нет лучшего футболиста

Экс-форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари да Силва рассказал, кого может назвать лучшим игроком российской Премьер-Лиги на данный момент.

«Сейчас в России нельзя назвать лучшего футболиста. Такого в РПЛ нет, да и за российским футболом почти не слежу. В мое время были топовые звезды в каждом клубе РПЛ. Когда играл в «Краснодаре», то самым лучшим был Роман Широков», - приводит слова бразильца Sport24.

Напомним, что Широков выступал за «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. Также в его активе 57 матчей и 13 забитых мячей за сборную России.