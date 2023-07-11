«ПСЖ» заинтересован в приобретении Влаховича

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает GIFN.

По информации источника, французский клуб уже начал переговоры по инициативе нового главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. Отмечается, что «ПСЖ» готов предложить за сербского футболиста 75 млн евро плюс бонусы. При этом переход Влаховича не связывается с возможным уходом капитана «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года, контракт игрока с туринским клубом истекает летом 2026 года.

В минувшем сезоне Влахович провел 42 матча во всех турнирах, стал автором 14 голов и 4 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 70 миллионов евро.