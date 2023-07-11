Бывший футболист сборной России стал директором казахстанского «Тобола»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис стал директором казахстанского «Тобола», сообщается на официальном сайте команды.

Детали соглашения с 54-летним россиянином не разглашаются.

«Он показал себя как опытный высокопрофессиональный специалист, знающий все тонкости профессионального футбола. Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК «Тобол» на новый уровень», - заявил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В клубе назвали Канчельскиса культовой фигурой в истории футбольных клубов мирового масштаба. Ранее Канчельскис тренировал узбекистанский «Навбахор», с которым он работал с 2019 по 2020 год.