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Бывший футболист сборной России стал директором казахстанского «Тобола»

Детали соглашения не разглашаются.
11 июля 2023 17:41
автор: Александр Евграфов

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис стал директором казахстанского «Тобола», сообщается на официальном сайте команды.

Детали соглашения с 54-летним россиянином не разглашаются.

«Он показал себя как опытный высокопрофессиональный специалист, знающий все тонкости профессионального футбола. Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК «Тобол» на новый уровень», - заявил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В клубе назвали Канчельскиса культовой фигурой в истории футбольных клубов мирового масштаба. Ранее Канчельскис тренировал узбекистанский «Навбахор», с которым он работал с 2019 по 2020 год.

источник: ФК «Тобол»
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