«Оренбург» сыграл вничью с «Газиантепом» в товарищеском матче

Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с турецким «Газиантепом» в товарищеском матче в рамках предсезонных сборов, проходящих в Турции. Встреча на стадионе в Кайнашлы завершилась со счетом 2:2.

В составе российской команды отличились Кирилл Печенин (49-я минута) и Эмирджан Гюрлюк (89). У «Газентепа» забитыми голами отметились Лазар Маркович (30) и Мирза Джихан (51).

В первом туре нового сезона российской премьер-лиги «Оренбург» сыграет в гостях с московским «Спартаком».