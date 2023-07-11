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«Оренбург» сыграл вничью с «Газиантепом» в товарищеском матче

Встреча прошла в рамках предсезонных сборов в Турции.
11 июля 2023 18:03
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с турецким «Газиантепом» в товарищеском матче в рамках предсезонных сборов, проходящих в Турции. Встреча на стадионе в Кайнашлы завершилась со счетом 2:2.

В составе российской команды отличились Кирилл Печенин (49-я минута) и Эмирджан Гюрлюк (89). У «Газентепа» забитыми голами отметились Лазар Маркович (30) и Мирза Джихан (51).

В первом туре нового сезона российской премьер-лиги «Оренбург» сыграет в гостях с московским «Спартаком».

источник: «Советский спорт»
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