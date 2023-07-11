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Роша заявил, что ЦСКА готов бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

В прошлом сезоне армейцы финишировали на втором месте.
11 июля 2023 18:18
автор: Степан Шереметьев

Защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил шансы московской команды составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за победу в РПЛ.

«Сейчас у нас замечательный подбор футболистов, но прекрасно понимаем: у «Зенита» состав тоже мощнейший. Мы обязаны играть с мыслью исключительно о победе. Если настрой будет соответствующий, шансы обязательно появятся», - приводит слова бразильца RT.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата России подопечные Владимира Федотова финишировали на втором месте, отстав от «Зенита» на 12 очков.

источник: «RT на русском»
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