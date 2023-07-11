Португальский агент Паулу Барбоза считает, что Малком стоит намного больше 50 млн евро

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о возможном уходе бразильского форварда петербургского «Зенита» Малкома в зарубежный клуб.

«Если действительно есть предложение, клуб и игрок должны сами определиться. Что касается суммы возможного трансфера, то 50 миллионов евро - это мало. Сейчас Малком стоит намного больше», - приводит слова Барбозы РИА Новости.

Напомним, что контракт Малкома с «Зенитом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 30 миллионов евро.