ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бывший игрок «Зенита» Родич рассказал, за счет чего Семак добивается результата в «Зените»

В настоящий момент защитник выступает за «Црвену Звезду».
11 июля 2023 18:55
автор: Максим Скороходов

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич рассказал, благодаря чему «Зенит» остается успешным под руководством Сергея Семака.

Родич выступал за сине-бело-голубых с 2013 по 2015 год.

«Семак — очень сильный тренер. У него есть система, которой он четко следует и которая работает. Поэтому, думаю, когда «Зенит» вернется в еврокубки, то и там будет выглядеть хорошо», - приводит «Матч ТВ» слова Родича.

Напомним, что Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, с этого момента команда под его руководством всегда становилась победителем чемпионата России, также Сергей Богданович завоевал с «Зенитом» один Кубок и три Суперкубка страны.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Атлетико» хочет купить игрока «ПСЖ» Верратти
Ранее сообщалось, что парижский клуб готов отпустить хавбека за 80 миллионов евро.
11.07.2023 19:15
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Португальский агент Паулу Барбоза считает, что Малком стоит намного больше 50 млн евро
Ранее к игроку «Зенита» интерес проявляли европейские клубы.
11.07.2023 18:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Появились первые фотографии Медины с тренировки в «Спартаке»
Парагваец был куплен у ЦСКА.
11.07.2023 18:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Роша заявил, что ЦСКА готов бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
В прошлом сезоне армейцы финишировали на втором месте.
11.07.2023 18:18
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Динамо» за Шиманьски
Подробности перехода.
11.07.2023 18:08
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Оренбург» сыграл вничью с «Газиантепом» в товарищеском матче
Встреча прошла в рамках предсезонных сборов в Турции.
11.07.2023 18:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бывший футболист сборной России стал директором казахстанского «Тобола»
Детали соглашения не разглашаются.
11.07.2023 17:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-нападающий сборной Румынии Адриан Муту возглавил «Нефтчи»
Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на два года.
11.07.2023 17:36
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тер Штеген может завершить карьеру в «Барселоне»
Немец выступает на «Камп Ноу» с 2014 года.
11.07.2023 17:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.