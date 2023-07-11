Бывший игрок «Зенита» Родич рассказал, за счет чего Семак добивается результата в «Зените»

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич рассказал, благодаря чему «Зенит» остается успешным под руководством Сергея Семака.

Родич выступал за сине-бело-голубых с 2013 по 2015 год.

«Семак — очень сильный тренер. У него есть система, которой он четко следует и которая работает. Поэтому, думаю, когда «Зенит» вернется в еврокубки, то и там будет выглядеть хорошо», - приводит «Матч ТВ» слова Родича.

Напомним, что Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, с этого момента команда под его руководством всегда становилась победителем чемпионата России, также Сергей Богданович завоевал с «Зенитом» один Кубок и три Суперкубка страны.