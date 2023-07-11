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Агент заявил, что в Европе удивлены отсутствием трансфера Захаряна в европейский клуб

Футболист остался в московском «Динамо».
11 июля 2023 19:37
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Марияна Кашчелан заявила, что к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну сохранятеся интерес в Европе.

«Во всех странах Европы у меня спрашивают, почему он еще не уехал и где будет теперь играть. Мне даже смешно, как будто я его агент. Но в Европе к нему реально высокий интерес», - приводит слова агент Metaratings.ru.

Напомним, что летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Но трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

источник: «Метарейтинг»
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Сумма трансфера не разглашается.
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