Игрок «Црвены Звезды» считает, что «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Црвена Звезды» Срджан Мияйлович прокомментировал победу над «Зенитом» в матче Кубка PARI Премьер. «Мы счастливы, что обыграли «Зенит» на предсезонном турнире.

«Зенит» - топовый клуб: у них отличная команда и великолепный стадион. «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что 4 июля команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Црвена Звезда» одержала победу над петербургской командой со счетом 2:1.