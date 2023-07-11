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Игрок «Црвены Звезды» считает, что «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов

Российские клубы отстранены от европейских кубков.
11 июля 2023 20:21
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Црвена Звезды» Срджан Мияйлович прокомментировал победу над «Зенитом» в матче Кубка PARI Премьер. «Мы счастливы, что обыграли «Зенит» на предсезонном турнире.

«Зенит» - топовый клуб: у них отличная команда и великолепный стадион. «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что 4 июля команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Црвена Звезда» одержала победу над петербургской командой со счетом 2:1.

источник: Чемпионат.com
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