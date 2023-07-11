Клотет объяснил, почему выгнал трех футболистов из «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, почему выгнал трех футболистов из команды по ходу минувшего сезона.

«Я считаю, что нет никаких индивидуальностей, которые могут быть выше команды. У меня был разговор, чтобы дать им это понять. По мне, они не хотели быть частью того, что мы планировали построить. Двое из игроков потом пришлись и извинились за поведение, - приводит слова испанского специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что «Торпедо» под руководством Клотета начнет новый сезон Первой лиги домашним матчем против махачкалинского «Динамо» в субботу, 15 июля.