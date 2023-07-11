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Клотет объяснил, почему выгнал трех футболистов из «Торпедо»

В коллективе случилась неприятная ситуция.
11 июля 2023 20:58
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, почему выгнал трех футболистов из команды по ходу минувшего сезона.

«Я считаю, что нет никаких индивидуальностей, которые могут быть выше команды. У меня был разговор, чтобы дать им это понять. По мне, они не хотели быть частью того, что мы планировали построить. Двое из игроков потом пришлись и извинились за поведение, - приводит слова испанского специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что «Торпедо» под руководством Клотета начнет новый сезон Первой лиги домашним матчем против махачкалинского «Динамо» в субботу, 15 июля.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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