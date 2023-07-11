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«Урарту» под руководством российского тренера стартовал с поражения в Лиге чемпионов

Команда пропустила гол на последних минутах матча.
11 июля 2023 21:20
автор: Александр Евграфов

Армянский футбольный клуб «Урарту» стартовал с поражения в Лиге чемпионов. В первом матче первого квалификационного раунда турнира, состоявшемся в Ереване, футболисты под руководством российского тренера Дмитрия Гунько уступили боснийскому «Зриньски» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте Матем Сеничем.

Ответная игра состоится в боснийском Мостаре 18 июля.

В другом матче раунда литовский «Жальгирис» сыграл на своем поле нулевую ничью с северомакедонской «Стругой».

источник: «Советский спорт»
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