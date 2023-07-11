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«Краснодар» всухую победил «Кубань» в товарищеском матче

11 июля 2023 21:41
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Краснодара» разгромили «Кубань» в товарищеском матче в рамках предсезонных сборов. Матч в Краснодаре завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей дубль оформил Джон Кордоба, еще один гол на счету Мозеса Кобнана. Матч проходил в закрытом формате, без зрителей.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Кубань» завершила сезон Первой лиги на 14-й позиции. В первом туре нового сезона РПЛ «Краснодар» сыграет в Москве со столичным «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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