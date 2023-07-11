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Президент «Торпедо» заключил необычное пари с болельщиками команды

Руководитель дал обещание на встрече с фанатами в «Лужниках».
11 июля 2023 21:54
автор: Александр Евграфов

Президент «Торпедо» Ярослав Савин пообещал пробежать марафон, если команда не вернется в премьер-лигу, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, Савин поспорил об этом с одним из болельщиков команды на встрече в «Лужниках». Первоначально речь шла о том, чтобы вся команда вместе с руководителем и тренером пробежала ультрамарафон в 300 км.

«Это 7 марафонов, марафон 42 километра вроде. Надо будет спросить нашего букмекера, смогут ли сделать такую ставку и спросить доктора, сможет ли он дать футболистам пробежать 42 километра. Для кого-то это 3 матча, для кого-то 4. Это хорошее пари, очень амбициозное. Я готов подтвердить, что если команда 1-2 место вдруг не займет, то марафон пробегу», - цитирует Савин источник.

В случае выхода команды в российскую премьер-лигу марафонскую дистанцию должны будут пробежать болельщики команды.

В минувшем сезоне «Торпедо» замкнуло турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков в 30 матчах, покинув высший дивизион российского футбола.

источник: «Спорт-Экспресс»
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