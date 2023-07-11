Стали известны расходы клубов РПЛ на судейство в год

Траты клубов РПЛ на обслуживание судейского корпуса составляют около 600 млн рублей за сезон. Об этом сообщает «СЭ».

По данным источника, общая же сумма за четыре сезона, начиная с сезона-2022/23, утвержденная общим собранием РПЛ, составит чуть менее 2,4 миллиарда рублей.

А примерно половина этой суммы - около 1,2 миллиарда - составляют выплаты вознаграждений арбитрам.

Остальная часть - расходы на логистику, учебные сборы и тренинги арбитров, обслуживание система ВАР и прочие расходы.