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Стали известны расходы клубов РПЛ на судейство в год

Раскрыты примечательные данные.
11 июля 2023 22:44
автор: Степан Шереметьев

Траты клубов РПЛ на обслуживание судейского корпуса составляют около 600 млн рублей за сезон. Об этом сообщает «СЭ».

По данным источника, общая же сумма за четыре сезона, начиная с сезона-2022/23, утвержденная общим собранием РПЛ, составит чуть менее 2,4 миллиарда рублей.

А примерно половина этой суммы - около 1,2 миллиарда - составляют выплаты вознаграждений арбитрам.

Остальная часть - расходы на логистику, учебные сборы и тренинги арбитров, обслуживание система ВАР и прочие расходы.

источник: «Спорт-Экспресс»
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