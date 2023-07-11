Суд восстановил Павелко, обвиняемого в хищении средств, в должности президента УАФ

Шевченский суд Львова отменил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщается на сайте организации.

Ранее Павелко обвинялся в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы».

Уголовное дело было заведено еще в 2021 году. В ноябре 2021 года УАФ внесла залог за Павелко, однако год спустя Печерский районный суд Киева арестовал Павелко, а в феврале этого года суд на Украине на месяц отстранил Павелко от должности главы УАФ.

В апреле он был переизбран в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций.