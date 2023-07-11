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Матч Лиги чемпионов с участием «Маккаби» прерван из-за беспорядков на трибунах

Инициаторами стали болельщики гостей.
11 июля 2023 23:14
автор: Александр Евграфов

Первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Маккаби» из Хайфы и мальтийским «Хамрун Спартанс» был приостановлен в связи с тем, что болельщики израильского клуба начали кидать файеры в оппонентов.

Игра, которая проходит в Мальте, остановлена во втором тайме при счете 2:0 в пользу «Маккаби».

В социальных сетях выложены видео с израильскими фанатами, которые кидают различные предметы и сносят одно из ограждений. Журналист Мартин Мазур написал, что фанаты «Маккаби» бросали файеры в семейный сектор стадиона, где располагались болельщики с детьми.

источник: «Советский спорт»
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