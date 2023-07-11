ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стало известно состояние госпитализированного вратаря ван дер Сара

Голкипер продолжает оставаться в палате интенсивной терапии.
11 июля 2023 23:43
автор: Александр Евграфов

Жизни бывшего вратаря сборной Нидерландов по футболу Эдвина ван дер Сара ничего не угрожает, сообщается в социальных сетях нидерландского «Аякса» со ссылкой на его супругу Аннемари ван дер Сар.

«Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно, жизни ничего не угрожает. Каждый раз, когда мы навещаем его, он общается с нами. Мы должны ждать, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация», - отметила жена голкипера.

В пятницу Эдвин ван дер Сар был госпитализирован в Хорватии из-за кровоизлияния в мозг. Ван дер Сару 52 года, в своей футбольной карьере он выступал за «Аякс», итальянский «Ювентус», английские «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Ван дер Сар является двукратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Нидерландов и Англии. В составе сборной стал обладателем бронзы чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов.

источник: ФК «Аякс»
БАТЭ не удержал победу над албанским «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов
Решающая встреча состоится через неделю.
11.07.2023 23:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Главный тренер «Реала» Анчелотти предстанет перед судом
Наставник скрыл часть своих доходов в 2014 году.
11.07.2023 23:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ференцварош» Черчесова стартовал в отборе Лиги чемпионов с ничьи
Ответный матч состоится в Будапеште
11.07.2023 23:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
Матч Лиги чемпионов с участием «Маккаби» прерван из-за беспорядков на трибунах
Инициаторами стали болельщики гостей.
11.07.2023 23:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Рубин» близок к приобретению полузащитника сборной Армении
Переговоры по переходу 23-летнего хавбека в казанский клуб находятся на стадии завершения.
11.07.2023 23:09
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Суд восстановил Павелко, обвиняемого в хищении средств, в должности президента УАФ
Расследование уголовного дела продолжается.
11.07.2023 22:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стали известны расходы клубов РПЛ на судейство в год
Раскрыты примечательные данные.
11.07.2023 22:44
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Месси прибыл в США для подписания контракта с «Интер Майами»
Месси прибыл в США для подписания контракта с «Интер Майами»
Ранее футболист покинул «ПСЖ».
11.07.2023 22:26
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Президент «Торпедо» заключил необычное пари с болельщиками команды
Руководитель дал обещание на встрече с фанатами в «Лужниках».
11.07.2023 21:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.