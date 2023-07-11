Стало известно состояние госпитализированного вратаря ван дер Сара

Жизни бывшего вратаря сборной Нидерландов по футболу Эдвина ван дер Сара ничего не угрожает, сообщается в социальных сетях нидерландского «Аякса» со ссылкой на его супругу Аннемари ван дер Сар.

«Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно, жизни ничего не угрожает. Каждый раз, когда мы навещаем его, он общается с нами. Мы должны ждать, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация», - отметила жена голкипера.

В пятницу Эдвин ван дер Сар был госпитализирован в Хорватии из-за кровоизлияния в мозг. Ван дер Сару 52 года, в своей футбольной карьере он выступал за «Аякс», итальянский «Ювентус», английские «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Ван дер Сар является двукратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Нидерландов и Англии. В составе сборной стал обладателем бронзы чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов.