БАТЭ не удержал победу над албанским «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов белорусский БАТЭ на выезде сыграл вничью с албанским «Партизани».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет на 58-й минуте благодаря точному удару Дмитрия Антилевского. Хозяева смогли отыграться спустя восемь минут: отличился Элион Сота.

Таким образом, судьба противостояния решится в ответном поединке, который состоится через неделю.

Напомним, белорусские клубы принимают своих соперников на нейтральных полях.