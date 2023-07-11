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БАТЭ не удержал победу над албанским «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов

Решающая встреча состоится через неделю.
11 июля 2023 23:55
автор: Александр Шульгин

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов белорусский БАТЭ на выезде сыграл вничью с албанским «Партизани».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет на 58-й минуте благодаря точному удару Дмитрия Антилевского. Хозяева смогли отыграться спустя восемь минут: отличился Элион Сота.

Таким образом, судьба противостояния решится в ответном поединке, который состоится через неделю.

Напомним, белорусские клубы принимают своих соперников на нейтральных полях.

источник: «Советский спорт»
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