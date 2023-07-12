«Маккаби» разгромил «Хамрун» в матче, который прерывался из-за беспорядков болельщиков

Футболисты «Маккаби» из Хайфы разгромили мальтинский «Хамрун Спартанс» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Та-Кали в Мальте завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Францди Пьерро (41-я и 64-я минута), голы также на счету Дина Дэвида (45+3) и Анана Халаили (85).

Во втором тайме матч прерывался из-за беспорядков, устроенных болельщиками «Маккаби», которые начали закидывать трибуны хозяев файерами.

Ответный матч состоится 18 июля в Хайфе.