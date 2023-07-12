Малком оценил уровень российского футбола: это меня очень удивило, когда я приехал

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком назвал уровень российского футбола высоким. Особенно футболист отметил инфраструктуру, которой, по его мнению, нет даже у многих европейских клубов.

«Уровень очень высокий. Когда клубы участвовали в Лиге чемпионов, в ней мог играть только один клуб-чемпион. Так что выбора не было: либо ты выигрываешь, либо проигрываешь! И это сохранилось до сих пор.

Что насчёт инфраструктуры? Это высший европейский уровень. Я играл за «Барсу» и увидел здесь такие условия, которых никогда не видел, что меня очень удивило, когда я приехал», - приводит слова Малкома Onze Mondial.

Напомним, в сезоне-2022/23 бразилец провел 32 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 25 мячей, став лучшим бомбардиром национального первенства.